La Commissione Europea mette nel mirino l'Italia per il troppo debito e, tra gli altri, per i tentativi del governo di mitigare la draconiana riforma Fornero? Matteo Salvini risponde al fuoco. Lo fa in un'intervista concessa a Paolo Del Debbio nel programma Dritto e Rovescio su Rete 4, dove "scaglia" proprio Elsa Fornero contro i diktat dei burocrati di Bruxelles. Alla sfida della Commissione, il ministro dell'Interno risponde così: "Il mio obiettivo è smontare definitivamente la legge Fornero. Se l'Europa chiede di rimetterla avrà in me un degno avversario", spiega chiaro e tondo. E l'idea di "rimettere" la riforma, di fatto, è stata avanzata nella lettera consegnata all'Italia come primo step per arrivare alla procedura di infrazione. E ancora, Salvini aggiunge: "Ci sono Paesi europei che fanno deficit maggiore dell'Italia. I numeri nel 2019 ci dicono che l'economia italiana è sana. L'ultima cosa da fare è mettere nuove tasse". La guerra, insomma, è appena iniziata.