Non perde occasione, Diego Fusaro, per attaccare l'Unione Europea. L'ultima occasione, l'ospitata a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, nella puntata di lunedì 10 giugno, dove il filosofo antiglobalista e antimondialista punta il dito contro Bruxelles. "Stiamo assistendo a un'opera di desindacalizzazione, di aggressione totale al sindacato, coerente con la lotte di classe condotta dall'elite che aggredisce il mondo del lavoro con riforme tali solo dal loro punto di vista", premette Fusaro, facendo emergere con la difesa del sindacato le sue radici e convinzioni marxiste, dure a morire. "Il sindacato viene aggredito così i lavoratori non hanno più voce", sentenzia. Dunque, prende la mira contro la Ue: "La desindacalizzazione non può essere imputata soltanto al governo perché risponde ai meccanismi dell'Unione europea, che non è un concetto neutro ma chiaramente di classe: la Ue è l'unione delle classi dominanti europee contro le classi lavoratrici europee. È la vittoria del capitale. La Ue è la fonte primaria delle politiche liberiste imposte dall'alto che aggirano i nostri parlamenti", conclude Fusaro.

Di seguito l'intervento di Diego Fusaro a L'aria che tira: