Lara Comi non tornerà a Bruxelles, almeno non nel suo vecchio ruolo di europarlamentare. L'ha deciso Silvio Berlusconi, che ha tutte le intenzioni - fa sapere Il Corriere della Sera - di "mettersi a disposizione del Paese e dell'Europa", perché "nessuno ha la sua esperienza". Al posto della Comi - coinvolta nell'inchiesta sui finanziamenti illeciti in Lombardia -, all'Europarlamento, arriverà proprio il Cavaliere, in virtù del fatto che ha optato per l'elezione nella circoscrizione Nord-Ovest, una delle quattro dove si era candidato capolista raccogliendo (in tutta Italia) quasi seicentomila preferenze. La Nord-Ovest era la circoscrizione scelta dalla Comi, che resta dunque fuori. Per lei, ci sarà comunque un posto al Parlamento europeo, ma questa volta più tecnico, anche se non è ancora dato sapere quale.

"Bisogna cambiare - dice l'ex premier - dando spazio a chi è giovane, nuovo, con le energie e la freschezza che servono per affrontare una stagione difficile". Si comincia dai coordinatori regionali. Infatti, al posto di Mariastella Gelmini che si è dimessa dal ruolo di coordinatrice della Lombardia, arriverà il più giovane Alessandro Cattaneo, responsabile Formazione del partito. Andrà quindi capito chi, come e con quali cariche, salirà ai vertici del partito rinnovato, ma una cosa è certa: il grande assente sarà Giovanni Toti.