Un secco "no", quello di Matteo Salvini a Giovanni Toti. Il vicepremier della Lega, in visita a Recco in Liguria, si tiene ben lontano dai guai in Forza Italia, dove il governatore ligure e Silvio Berlusconi appaiono sempre più distanti. Riferendosi alla convention del prossimo 6 luglio organizzata da Toti, Salvini ha affermato: "Non vado alle iniziative di altri partiti, con tutto il rispetto. È vero che non è ancora un partito, ma lui è un governatore di Forza Italia e io non vado alle iniziative di Forza Italia, vado a quelle della Lega". Insomma, il ministro dell'Interno non ci sarà il prossimo 6 luglio al Teatro Brancaccio. Comunque sia, Salvini non chiude la porta al dialogo con Toti: "Non l'ho ancora sentito, ma lo sentirò sicuramente". Suggerimenti? "Chi sono io per dare un consiglio a Toti? Sta lavorando benissimo in regione", ha concluso sornione il leader della Lega.