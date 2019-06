Gli italiani hanno le idee chiare sui propri soldi e per ottenere un abbassamento delle tasse sono disposti a tutto, anche a "disobbedire" all'Europa. Secondo un sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, gli elettori vogliono la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Infatti alla domanda "lei sarebbe favorevole a uno sforamento dei parametri per realizzare un forte abbassamento delle tasse (flat tax)?", hanno risposto così: sì il 48 per cento "si", "no" il 40 per cento e "preferisco non rispondere" il 12 per cento.

Detto questo gli intervistati alla domanda "se l'attuale maggioranza dovesse andare in crisi", bisognerebbe "andare a nuove elezioni" per il 48 per cento, "andare avanti con il governo Conte" per il 21 per cento, "fare un governo tecnico" per il 15 per cento, "formare subito in Parlamento un governo di centrodestra a guida Salvini" per il 12 per cento.