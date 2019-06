Che schiaffo, per Emmanuel Macron. Un sondaggio condotto in Francia, infatti, rivela che Matteo Salvini è il leader politico più amato dai transalpini. È quanto emerge dalla ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno in Francia, rilanciata dal sito tpi.it e condivisa da Salvini su Twitter, il quale afferma: "Anche se non mi fido dei sondaggi fa piacere vedere che le nostre azioni di buonsenso siano apprezzate anche all'estero".

Leggi anche: Angela Merkel irritata da Macron

La parola alle cifre. Dei tre leader politici italiani al governo, il vicepremier leghista è infatti il preferito in Francia con il 19 per cento di opinioni positive. Cifra - va detto - molto inferiore rispetto alle opinioni positive, che arrivano al 42 per cento. Il premier Giuseppe Conte si ferma al 18 per cento di apprezzamento e l’altro vicepremier Luigi Di Maio al 15 per cento. Come detto, uno smacco per Macron, il presidente transalpino da tempo nel mirino del ministr' dell'Interno.