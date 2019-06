Come s'infuria Maria Elena Boschi. Tutta colpa di un lancio d'agenzia che dava conto di una notizia con tutta evidenza inesatta - almeno stanno alla reazione della piddina -, ma che per certo non la ricopriva di fango. L'agenzia in questione dava conto dell'intenzione dell'ex sottosegretaria di aprire un ristorante a Roma. Intenzione smentita con veemenza dalla diretta interessata su Twitter, dove si è sfogata in modo durissimo: "Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica". Una domenica con i nervi a fiori di pelle, per la Boschi.

