Alessandro Di Battista è tornato in Italia più sicuro che mai, forte dell'appoggio di Beppe Grillo. Le sue sparate a zero sul governo e su Matteo Salvini non sono nuove, ma nessuno avrebbe mai immaginato che se la prendesse anche con l'amico Luigi Di Maio. E così Dibba prosegue con tutta la sua tenacia nel dettar legge. Il pentastellato ha idee precise su come cambiare la mobilità e le infrastrutture. "Le autostrade vanno statalizzate insieme ad altre imprese per ripianare i debiti dello Stato e per finanziare il reddito di cittadinanza perché nei prossimi anni sarà sempre più necessario che ciascun cittadino lo percepisca" ha dichiarato. Poi ancora: "Lo Stato deve acquistare centomila auto elettriche e metterle in condivisione perché automobili, oggi in Italia, ce ne sono troppe. Sono diventate le vere barriere architettoniche".

Nel suo mondo ideale "suo figlio utilizzerà Libra, la nuova moneta di Facebook" al posto dell'euro. L'agenda di governo del grillino non finisce qui: "Le aziende, in futuro, dovranno soddisfare ogni tipo di richiesta dei loro dipendenti anche quella di cambiare sesso. Poi grazie a robot, l'orario di lavoro sarà abbassato e sarà permesso ai dipendenti di giocare con videogiochi e installare, al posto dei distributori di bibite, distributori che rilasciano caricabatterie". Un'Italia in stile Guatemala, insomma: più che spaventare, queste proposte fanno ridere.