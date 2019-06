Che Gad Lerner criticasse Matteo Salvini, questo lo sapevamo da tempo, ma che ora venisse anche a criticare i programmi tv che lo ospitano, forse sta un po' esagerando. Il giornalista ha commentato una foto pubblicata dal programma Dritto e Rovescio, in cui vengono immortalati il conduttore Paolo Del Debbio e il ministro dell'Interno. Lerner, come sempre, ne approfitta per lanciare una frecciatina al tanto odiato Salvini: "Complicità, turpiloquio, insulti agli avversari. Stasera a Dritto e Rovescio, ieri da Bruno Vespa e l'altro ieri a Cartabianca domani... si lamenterà di essere vittima di un giornalismo ostile" ha scritto su Twitter il sostenitore dell'immigrazione.

Il motivo potrebbe essere semplice: dopo la partenza con il botto del programma L'Approdo, Gad Lerner ha vissuto un vero flop passando da 1.174.000 spettatori con il 7.4% di share, a 912.000 spettatori con il 6.1% di ascolti. Forse per Lerner è più redditizio prendere di mira Salvini.

Complicità, turpiloquio, insulti agli avversari. Stasera @matteosalvinimi a @Drittorovescio_ ieri da @BrunoVespa con @alesallusti e @FrancoBechis l’altro ieri a @Cartabiancarai3 domani... si lamenterà di essere vittima di un giornalismo ostile https://t.co/AIbgCmr964

— Gad Lerner (@gadlernertweet) June 27, 2019