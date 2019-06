"Sono morti in 43, uno in più dei poveracci che sono bloccati sulla nave di fronte a Lampedusa" diceva Beppe Grillo che alimentava le tensioni tra ong e governo italiano: "Per il primo gruppo il mondo civile è contento se facciamo finta di niente, se non sbarcano quelli del secondo gruppo invece siamo dei criminali". Per il fondatore del Movimento 5 Stelle ci sarebbe una sola soluzione: "La Sea Watch dovrebbe essere quotata in borsa". "È un mondo cacotopico, uno dei sinonimi di distopico. Viviamo in un futuro che tradisce tutte le aspettative più rosee di un lungo e noiosamente entropico dopoguerra" ha riferito sul Fatto Quotidiano.

Poi il rimprovero a Salvini: "Così, il nostro CacoCapitano è un eroe contro i deboli, mentre l'eternamente imberbe non riesce a trovare la concentrazione necessaria a mandare a quel paese la cachessia delle idee che sta travolgendoci. Se è un brutto sogno, svegliamoci; se siamo svegli, agiamo! C'è una terza possibilità: lasciamo fare al mondo della finanza, forse si accorgono che la Sea Watch è quotata in Borsa tramite qualche altra "controllata" come sembra esserlo tutto il mondo, tranne l'Africa (forse).

Pensateci: questo è uno dei paesi più evoluti della terra, mica noccioline".