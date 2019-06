Lunedì. Forse martedì. Molto, se non tutto, dipende dall'agenda di Silvio Berlusconi, diviso fra Milano e Parlamento europeo. Dal canto loro i coordinatori nazionali di Forza Italia, Giovanni Toti e Mara Carfagna, hanno consegnato agli emissari del cavaliere, in particolare al «pontiere» Ghedini, una sorta di assegno in bianco: mettete voi la data, al resto ci pensiamo noi.

Perché da quell' incontro dipende il futuro di Forza Italia.

O Toti e la Carfagna escono dal vertice con le chiavi in mano del partito, con il relativo manuale delle istruzioni per cambiare tutto, oppure la scissione sarà inevitabile. Al punto che la manifestazione di sabato prossimo a Roma, in programma al teatro Brancaccio, potrebbe essere la prima del nuovo soggetto politico, pronto a «dialogare con Salvini e la Meloni, quali alleati del centrodestra, del quale vogliamo rappresentare l' anima moderata». L' obiettivo di Toti è quello di «unire», di portare dentro Forza Italia «molte liste civiche di cattolici e riformisti che non hanno una casa o che hanno una casa da ristrutturare».

Al bivio della storia - Insomma, se non siamo proprio alla resa dei conti, sicuramente è il momento di scegliere cosa fare da grandi. Certo, Toti sa bene che per rendere efficace l' operazione di sganciamento dalla «casa madre» serve un coinvolgimento completo della Carfagna, alla quale chiede di abbandonare quella «prudenza» che la contraddistingue. «Mara condivide la diagnosi sui mali che affiggono Forza Italia», afferma Toti, «Mara è una donna del Sud, passionale. E la sua passione è una cifra politica unica». E lei si è detta pronta ad assumersi le responsabilità per guidare la trasformazione di Fi in una cosa nuova e «farne il punto di riferimento dei moderati italiani». Ma il momento è ora, non domani. E lei, Mara, in qualche modo è il brand su quale investire. «Rappresenta l' ideale politico di un certo berlusconismo», spiega a Libero un esponente azzurro, «molti ritrovano in lei lo spirito di Berlusconi».

Il termometro della situazione lo ha offerto il convegno di Sesto San Giovanni (significativo il titolo: «Il futuro per forza») organizzato dagli esponenti azzurri della Lombardia Giulio Gallera, Alessandro Fermi, Alan Rizzi, Mauro Piazza e Federico Romani, (figlio di Paolo Romani che si muove come un' ombra dietro a Toti) dove la cosiddetta base ha tirato fuori la rabbia repressa per mesi, avversando apertamente le posizioni assunte da Mariastella Gelmini. «Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una volta, a mettere i gazebo nelle piazze e far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa ripartire», afferma Toti, incassando l' applauso convinto della platea, «chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti. Chi pensa che questo non sia possibile, lo dica subito perché io penso che le strade si separeranno». Al bivio sono già in molti ad aspettare.

Del resto è proprio qui, nella ex Stalingrado d' Italia oggi governata da una giunta di centrodestra, che la cosiddetta base avverte, con evidente disagio, il distacco dai vertici del partito, considerando il dibattito di questi giorni sulle alchimie politiche (congressi, primarie, board, regole, Statuto) fuori dal mondo. Al signore della partita Iva interessa la riduzione delle tasse. Alla signora del quinto piano del palazzone a Sud di Sesto premono le periferie. Difficile spiegargli la logica dei congressi, delle primarie e del comitato dei saggi a cinque. Davvero complicato. «La stessa classe dirigente che governa il partito da anni è quella che ha perso 8 milioni di voti», dice Toti, «gli elettori il giudizio lo hanno già dato».

Morte da evitare - Su questi temi, dunque, il governatore della Ligura sembra essere in perfetto sincrono con i militanti. «Non sto alla finestra a vedere Forza italia che muore: sono disponibile a qualsiasi cosa tranne che a dei compromessi che portano alla morte del paziente», sostiene Toti, «sono disponibile a discutere di tutto, tranne che la parola debba tornare a voi e non ai dirigenti che stanno chiusi in una sala che sia a Roma o che sia a Milano».

I punti caldi dai quali Toti non intende prescindere sono essenzialmente due: nuove regole sulle primarie e un Congresso entro ottobre. «Non voglio dettare le mie regole e i miei tempi, certo non abbiamo tempo da perdere. I sondaggi», chiosa Toti, «ci danno al 6%, cos' altro devono dirci gli elettori per dire che così non va?». Resta solo da spiegare tutto questo a Silvio Berlusconi.

di Enrico Paoli