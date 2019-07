Se la geografia è un'opinione... Ennesimo strafalcione geografico per il Movimento 5 Stelle: "Arrivano i fondi per la Regione Molise ma la cartina mostra la Regione Marche. Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche" ha scritto in un post ironico su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Per i pentastellati non è la prima e sicuramente non sarà l'ultima gaffe. Ricordiamo quella di Alessandro Di Battista su Napoleone ad Auschwitz e quella di Luigi Di Maio sull'ex parlamentare Luca Boneschi, reo, secondo il leader, di percepire un vitalizio di 3mila euro, peccato però fosse deceduto. Per non parlare poi di tutti gli errori di grammatica di cui il vicepremier è un maestro.