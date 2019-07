Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso di elezioni anticipate, una forza parlamentare al46 per cento. Il che sta gettando il Movimento 5 Stelle nel panico. Inoltre - fa sapere Il Messaggero - per la prima volta Fratelli d'Italia supera Forza Italia che si attesta al 6,5 per cento. Le guerre interne al governo tra Lega e 5Stelle e le divisioni sempre maggiori tra i pentastellati, potrebbero dunque spingere il ministro dell'Interno ad avvicinarsi alla Meloni anche in chiave elettorale (ed in questo caso potrebbe essere inquadrato l'incontro Salvini-Meloni di sabato, poi smentito con poca convinzione dall'entourage leghista). Non solo, nal caso in cui la legislatura andesse avanti, i grillini dissidenti si renderanno sempre più ostici, mettendo a dura prova la stabilità dell'esecutivo.

Il leader della Lega lo sa bene e così cerca di mettere le mani avanti: "Non possiamo avere troppi nemici. Niente Berlusconi, Giorgia invece parla la stessa nostra lingua e condividiamo con lei un'Italia non più succube di nessuno", dicono al Carroccio. Salvini vede di buon occhio anche la scelta della Meloni di allargarsi a Direzione Italia di Raffaele Fitto e ad altri movimenti, con cui sta creando una vera area politica. Dell'avvicinamento tra i due - prosegue il quotidiano capitolino - ne sono testimoni anche le tante consultazioni regionali, a cominciare dall'Emilia, Calabria, Umbria e poi Campania, Puglia, Marche, Veneto Toscana, Liguria. Insomma, la Meloni e Salvini stanno facendo i conti da soli, come se Forza Italia fosse ormai un'appendice non determinante. E quel sondaggio che dà l'unione delle forze al 46%, va da sé, farebbe gola a chiunque.