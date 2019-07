No, Giovanni Toti non ha gradito affatto gli attacchi del professor Antonio Maria Rinaldi a lui e a Forza Italia. L'europarlamentare leghista, infatti, da tempo punzecchia gli azzurri, negli ultimi giorni soprattutto per la loro bizzarra collocazione al Parlamento europeo, all'interno dello schieramento che, a detta di Rinaldi, ha eretto un "cordone sanitario" - parole sue - contro i sovranisti a Bruxelles. Più volte, Rinaldi ha denunciato la "discriminazione" che subiscono i sovranisti. Bene, si diceva di Toti: no, non ha gradito. Tanto che come mostra lo stesso leghista sui suoi profili social, Toti lo ha bloccato su Twitter. Insomma, Rinaldi non può più rivolgersi direttamente al coordinatore nazionale di Forza Italia. La vicenda è stata accolta sporivamente da Rinaldi, il quale ha commentato: "Se fosse stato Enrico Toti mi sarebbe dispiaciuto...". Un modo elegante per dire che poco gliene importa.

Di seguito, il tweet di Antonio Maria Rinaldi: