Altro che idee o programmi. Come sempre, con gli inciucio, a farla da padrone sono le poltrone. Dato per superato il veto su Giuseppe Conte premier ("è nato un nuovo leader M5s", sottolineano fonti Pd), i Dem chiederebbero per loro un vicepremier unico e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Non sarebbe comunque il segretario Pd a fare il numero 2 di Conte. Nicola Zingaretti avrebbe deciso, infatti, di restare al Nazareno e alla presidenza della Regione Lazio. La scelta, allora, potrebbe ricadere su Andrea Orlando, Dario Franceschini o Paola De Micheli. Ma non sono esclusi colpi di scena dell'ultima ora.







Quanto alla squadra al Pd andrebbe il ministero dell'Interno (in pole Franco Gabrielli), l'Economia (rimane caldo il nome di Misiani, ma i dem per il Mef e la riforma monstre da fare in autunno sarebbero alla ricerca di una figura già avvezza alle dinamiche con l'Ue e la scelta cadrebbe sull'eurodeputato Roberto Gualtieri), gli Esteri (forse a Paolo Gentiloni), il Lavoro (si parla di Tommaso Nannicini). Nella compagine dem, in qualche casella, dovrebbe esserci posto anche per Rosato e Marcucci o Guerini in quota Renzi, Serracchiani o Delrio in area Martina.