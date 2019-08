C'è più voglia di governo subito che di elezioni anticipate. E il gradimento di Matteo Salvini è in calo. Lo afferma un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, che misura gli effetti della crisi sui leader. Quello più rispettato è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con indice di fiducia stabile al 57%. Scossoni sui protagonisti politici: il premier uscente (e vicino a un re-incarico) Giuseppe Conte è al 52%, il segretario della Lega al 36% mentre a luglio, nel pieno della escalation del Capitano, Conte era al 56% (ha perso 4 punti) e Salvini al 51% (-15 punti in poco più di un mese).











E l'immediato futuro? Il 33% chiede il voto "il prima possibile", il 21% un "governo M5s-Pd fino alla fine della legislatura" (cioè il 2023), l'11% un altro governo Lega-M5s ma ovviamente "con un premier diverso", un altro 11% vorrebbe un governo istituzionale con manovra economica e ritorno al voto "nei primi mesi del prossimo anno". Se si tornerà a elezioni, secondo gli intervistati vincerà la Lega (36%), favorita rispetto a M5s (10%) e Pd (7%), mentre tra i partiti a ispirare più fiducia è la Lega (20%), davanti a Pd (15%) e 5 Stelle (14%) anche se il 41% "non sa o non risponde". Non un gran segnale di salute per la democrazia italiana.