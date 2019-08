"Capiamo il momento di difficoltà di Matteo Salvini nello scoprire che i pieni poteri esistono solo nei videogiochi. Invece di sognare sudditi anziché alleati si ricordi che scassando il centrodestra è riuscito nel capolavoro di abbandonare il Paese alle sinistre e al M5S". Mara Carfagna se la prende così, su Twitter, con il leader leghista dopo la bordata di quest'ultimo nei confronti di Silvio Berlusconi.

"Noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno" aveva esordito Salvini in occasione della richiesta, da parte del Cav, di fare marcia indietro e rivedere il centrodestra per potersi presentare più forti. Non solo, il capo politico di Forza Italia ha battezzato il governo gialloverde "una mossa sbagliata".