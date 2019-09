Myrta Merlino ha anticipato il ritorno in tv su La7, previsto per lunedì 2 settembre. La prima puntata dell' Aria che tira, sarà introdotta dalla colonna sonora di Beautiful, perché la politica degli ultimi giorni è perfetta soap opera: "Sembra una grande farsa invece sotto traccia si scrive un pezzo di storia. Giuseppe Conte da premier sbeffeggiato accusato d'essere ventriloquo dei vice ora assurge a salvatore della patria. Salvini, l'uomo forte che governava col pugno di ferro si è trasformato da Hulk senza paura a Calimero che si lamenta" spiega alle colonne della Stampa.



"I politici hanno la memoria di un pesce rosso - ironizza la giornalista riferendosi alla trattativa tra gli ex nemici Renzi e Grillo - e contano che anche la memoria collettiva sia labile. Ma la storia è maestra di vita e io vorrei rimettere al centro appunto la memoria. Per creare un argine, recuperare ciò che è accaduto con tanto di parole usate. Da formichina, ritrovare la verità dei fatti. Perché il problema non è tanto fare un governo quanto governare domani mattina".