Diego Fusaro e la bomba sull'inciucio Pd-M5s: "Altro che rapporti seri con l'Europa, se mai subalternità"

"Prodi: 'È nato un governo che finalmente avrà rapporti seri con l'Europa'. Ovviamente, per il signor Prodi 'rapporti seri' è una perifrasi per dire 'rapporti di piena subalternità'". Il governo giallorosso non piace - come a tanti - a Diego Fusaro. Non eletto dal popolo, l'inciucio M5s-Pd si è fatto largo nelle poltrone. Per il filosofo però, quello che a molti sembra un'alleanza spalleggiata dall'Ue, è una vera e propria sottomissione ai voleri di Bruxelles.

Basta pensare che Christine Lagarde - come lo stesso Fusaro ha ricordato giorni fa - prima ancora della nomina di Roberto Gualtieri al ministero dell'Economia ha esordito: "La nomina di Gualtieri a ministro dell'Economia sarebbe un bene per l'Europa e per l'Italia". Asse più benedetto di così.