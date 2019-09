Roma, lite nel Municipio V finisce a morsi tra il consigliere del Movimento 5 Stelle e il presidente

Passare dalle parole alle mani non ci vuole niente. Singolare quanto accaduto nella stanza dell'assessora alla Cultura e allo Sport Maria Teresa Brunetti del Municipio V di Roma, quadrante Est della Capitale. Come riporta l'Adnkronos, nel pomeriggio di giovedì 12 settembre, tra le 15:30 e le 16:30, il minisindaco grillino del municipio Giovanni Boccuzzi è stato aggredito dal consigliere Alessandro Stirpe, anch'esso grillino, con un morso sul naso. Il minisindaco ha perso qualche goccia di sangue e, nonostante fosse scosso al momento dell'aggressione, ancora non ha sporto denuncia nei confronti del collega di partito ("Non rispondo").

Alla base della lite, secondo quanto affermato da fonti all'interno dello stesso Movimento, non ci sarebbero motivi politici, ma personali, dato il deterioramento dei rapporti tra Boccuzzi e due consiglieri: Alessandro Stirpe e Monia Medaglia. Il minisindaco avrebbe tacciato i due consiglieri di "eccessivo protagonismo che non giova al lavoro di squadra". La tensione sarebbe cresciuta fino a degenerare con il morso sul naso da parte di Stirpe ai danni di Boccuzzi.

Molto probabilmente, Boccuzzi chiederà l'espulsione di Stirpe dal Movimento nella prossima riunione, ma quest'ultimo, a giudicare dalla dichiarazione, non sembra essere preoccupato: "Non c'è nulla da commentare, continuerò a far parte del movimento, lavoro per il bene del territorio e ci sono ancora tante cose da realizzare, tanti progetti da portare a termine a beneficio dei cittadini".