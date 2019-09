Luigi Di Maio, sondaggi riservati: quale poltrona chiede al Pd

Gira un sondaggio riservato dal quale emerge che Pd e M5s insieme possono giocarsela con il centrodestra. Mentre in Umbria i Cinque stelle senza il Partito democratico rischiano il crollo (e di non presentarsi non se ne parla perché sarebbe una "resa") ora Luigi Di Maio punta a due regioni: la Campania e la Calabria.

Il leader grillino, rivela il Fatto quotidiano, vuole costringere i dem a "cambiare" l'eterno Vincenzo De Luca, governatore campano, e il plurindagato Mario Oliverio in Calabria. "Un'intesa con noi imporrebbe al Pd di togliere di mezzo tanti impresentabili, di ripulirsi", ragionano i Cinque Stelle. E infatti il commissario dem in Calabria, Stefano Graziano, ha annunciato: "Oggi abbiamo chiarito la posizione del Pd: andare oltre Oliverio, cercare un candidato civico per cambiare la Calabria". E quel "civico" è un chiaro segnale di apertura al M5s.