Nei dem è lotta: Anna Ascani non ha preso bene la separazione di Matteo Renzi dal Partito Democratico. "Ho pianto" ha confessato la renziana per eccellenza, che tra lo stupore di tutti ha deciso "di non lasciare la sua storia alle spalle". Eppure, la vera storia - secondo Repubblica - sarebbe un'altra. La Ascani era in pole position per guidare il ministero dell'Istruzione, posto poi soffiatole da Lorenzo Fioramonti di Liberi e Uguali.

Il motivo? A mettersi di traverso sarebbe stata l'altra prima donna: Maria Elena Boschi. La deputata avrebbe convinto Renzi (ora fondatore di un nuovo partito) a indicarla come vice. Il tutto perché non accettava di perdere il primato di ministra più giovane del centrosinistra.