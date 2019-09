Italia viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi". Un acidissimo Romano Prodi, intervistato da Repubblica, sbriciola in poche battute ogni speranza di scalata di Matteo Renzi. "Il problema - aggiunge sibillino il professore, che con l'ex premier appena uscito dal Pd ha sempre avuto rapporti complicati - è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema".











"Il personalismo - nota ancora il due volte presidente del consiglio - si fa strada in tutti i partiti ed è una tendenza mondiale. Oggi però i personalismi sono ancora più esasperati fino a rischiare il ridicolo". Poi mette in guardia: "Attenzione, che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi. Questo vale per tutti, per Renzi e forse anche per Matteo Salvini".