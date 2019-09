Matteo Renzi assente anche alla prima riunione di Italia Viva al Senato: comanda via Whatsapp

Comanda tramite Whatsapp Matteo Renzi. Così ieri 24 settembre, alla prima riunione di Italia Viva al Senato, il leader non si è visto. Ha mandato messaggi. Per la Leopolda, stesso copione. La gestiranno i coordinatori Ettore Rosato e Teresa Bellanova, lui farà solo qualche apparizione sul palco. Del resto Renzi ha sempre lavorato con i suoi più stretti collaboratori, e ora che si è fatto il suo partito e ha piazzato i suoi fedelissimi nei ruoli chiave, ancora di più.

La riunione, rivela Il Fatto quotidiano in un retroscena, è stata nervosa perché non è ancora chiara la direzione politica del partito renziano. Al momento c'è solo il Family Act, al quale sta lavorando Elisa Bonetti, ministro della Famiglia: "Stiamo lavorando. Come sempre siamo partiti, prima ancora di strutturarci", dice Maria Elena Boschi, nominata capogruppo alla Camera. "Che tipo di soggetto politico sarà? Lo capiremo alla Leopolda. Nel frattempo, mi pare di essere ringiovanita, di essere tornata al 2012". Alla Leopolda sarà mostrato il simbolo e la app per le iscrizioni.