Il politologo Giovanni Orsina: "Pd-M5s, l'azzardo in Umbria può far cadere il governo"

"L'Umbria sarà il primo test per l'alleanza di Governo Pd -5 Stelle e mi pare che il voto sia percepito così da tutte le parti in causa". Parola del politologo Giovanni Orsina, che vede l'alleanza in Umbria come un azzardo: "Il problema - spiega sulle colonne del Tempo - è che i 5 Stelle alle Regionali, storicamente, vanno piuttosto male e poi c'è poco da fare: vittoria e sconfitta hanno un potere simbolico fondamentale. Immediato. Dire 'sì, abbiamo perso ma perché eravamo divisi', è comunque introdurre un ulteriore passaggio logico che nella vita pubblica e nella comunicazione di oggi nessuno fa. 0 si vince o si perde".

Ma se perdessero uniti per Orsina si creerebbe un meccanismo pericoloso: "Se perdono non avranno neppure l'alibi di essere andati separati. E poi, uniti, dovranno riuscire a dimostrare di aver sommato gli elettorati dato che noi sappiamo che nella storia delle alleanze, in tutte le elezioni italiane, o quasi tutte, le alleanze hanno sempre portato un totale inferiore alla somma dei loro addendi. Insomma, si son presi un bel rischio". Motivo, questo che però non influirà "troppo sul governo": "È un primo passo interessante e io da analista lo attendo con grande curiosità".