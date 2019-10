Giuseppe Conte, intervista rivelatrice: "Renzi, così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di governo

"Così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico questo ci precluderà la possibilità di andare avanti".











Il messaggio del premier è preciso e per la prima volta a Palazzo Chigi si ventila l'ipotesi di una crisi di governo: "Renzi non è opposizione, chiedo correttezza. Se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico è inaccettabile" e, se poi, avviene con la logica poi con cui lo sta facendo il leader di Italia Viva, "questo ci precluderà la possibilità di andare avanti". Esclude l'ipotesi di andare al voto? "Andare a votare? Ma avete visto i cittadini laggiù? Ci chiedono soluzioni ai problemi. E vogliono credere in una squadra che lavora per il bene comune", replica Conte. Sembra più una condanna che una speranza.