Silvio Berlusconi, gli azzurri al Festival delle città con Matteo Renzi e Italia Viva

A far salire la tensione tra gli alleati giallo-rossi sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no all'aumento dell'Iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". Il leader di Italia Viva ha ben deciso di fregarsene dei richiami e passare la giornata al Festival delle città, organizzato dall'amico ed ex compagno di partito Matteo Ricci. Al dibattito, oltre a Renzi e al padrone di casa, partecipa però anche Alessandro Cattaneo, ex primo cittadino di Pavia, ora parlamentare di Forza Italia.



Il clima - come riporta Il Tempo - è giocoso e il senatore di Firenze, completamente a suo agio tra gli ex colleghi, prova a "vendere" quella che sarà la sua idea di futuro: al Governo e con Italia Viva. Seduta tra le prime file c'è anche Renata Polverini. La sua presenza, dopo l'addio al gruppo parlamentare di FI consumato appena 24 ore prima, fa subito scalpore. Cattaneo prova a calmare le acque: "L'ho invitata io e non Renzi, così la levo dall'imbarazzo", ma i rumors che entrambi i parlamentari azzurri siano vicini alla nuova avventura politica del senatore di Firenze rimangono insistenti.

Lo stessoex premier - prosegue il quotidiano - si lascia andare ad alcune avances: "Forza Italia? Può piacere o meno, ma è stata una esperienza innovativa nella politica italiana. Sarà nei libri di storia". E il Pd invece? I dem sono ormai vicino a quelle "liturgie della vecchia politica che non servono più". Insomma, ora è tutto più chiaro, anche il perché della richiesta di sedersi vicini (FI e Italia Viva) in Aula.