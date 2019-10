Luigi Di Maio, la grillina Nesci contro il Patto Civico: "La mia candidatura alle Regionali in Calabria resta"

Le Regionali mettono alla prova l'alleanza giallo-rossa. Lo sa anche Dalila Nesci, grillina quasi dissidente, che ha deciso di andare contro il parere di Luigi Di Maio: "In attesa di una strategia più delineata per la Calabria – ha spiegato al Fatto Quotidiano - io rimango a disposizione con la mia proposta di candidatura alla Presidenza della Regione; proposta che non credo debba essere 'giudicata', ma vagliata con la serietà che deve contraddistinguere una forza politica".

Una dichiarazione che giunge come un fulmine all'interno di un Movimento già messo a dura prova: "Dalila è intelligente - aveva detto il capo politico cercando di sviare la Nesci -, e sa che non si può fare. Abbiamo delle regole e vanno rispettate. Non esistono deroghe". Ma l'esponente pentastellata sembra non volerne sapere e ha ribattuto: "Sento il dovere di proporre un'alternativa ai modelli civici che hai deciso di sperimentare cambiando le regole del M5s, modelli che senza garanzie a mio avviso rinnegano le motivazioni che ci hanno generato".