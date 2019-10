Matteo Renzi, Renata Polverini profetica: "Sotto il 5 per cento? Con tre interviste è già arrivato al 4"

Non scioglie la riserva sul suo futuro in Italia Viva, Renata Polverini, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, spiega le ragioni di quello che ormai sembra un imminente addio oltre all'autosospensione dal partito di Silvio Berlusconi. "Io ho scelto Forza Italia perché era il partito delle libertà civili - dichiara - Mi sono accorta invece che la sua posizione odierna è supina al sovranismo leghista, ostaggio del fuoco salviniano. Questa cosa non mi interessa, non fa per me".

A chi le chiede se andrà nel partito di Matteo Renzi, la dissidente risponde: "potrò fare e dire tutto, ah ah ah", dando del "profetico" al cronista che la immagina parlare a nome di Italia Viva. E a chi le domanda se non consideri l'ex premier un parac**o, l'ex governatrice del Lazio - che nella stessa intervista si dichiara "assolutamente" a favore dell'abolizione delle Regioni - replica con un "è bravo invece, scaltro ed efficace. Con tre interviste ha già fatto il quattro". E se restasse inchiodato sotto il 5%? "Buonasera...", taglia corto.