Luigi Di Maio, il toccante messaggio ad Alessandro Di Battista nel momento più difficile: "Siamo con te"

Dal palco della festa - mesta - per i primi dieci anni del M5s, Luigi Di Maio sotterra l'ascia di guerra. Da tempo, infatti, il capo politico M5s ha ingaggiato un aspro duello con Alessandro Di Battista, per quanto nessuno dei due lo abbia esplicitamente confermato. Di Maio, governista, contro Dibba, contrarissimo all'alleanza con il Pd. Ma alla festa grillina, Di Battista non c'era. A tenerlo lontano non le polemiche, ma dei gravi problemi personali. Ed è proprio per questo che Di Maio ha dedicato le ultimissime parole del suo intervento proprio a Dibba, l'altro leader pentastellato: "Una sola persona non è stata con noi, ed è Alessandro Di Battista. Voglio mandargli un grande abbraccio e dirgli: siamo tutti con te e ti siamo vicini". Queste le toccanti parole con cui Di Maio ha chiuso la kermesse pentastellata.