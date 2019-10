Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, inversione di tendenza per la Lega: dove vola Matteo Salvini

Il calo certificato dal precedente sondaggio Tecnè è finito. L'inversione di tendenza è radicale: Matteo Salvini e la Lega mettono il turbo. È quanto emerge dall'ultima rilevazione proposta nel corso di Quarta Repubblica, il talk-show del lunedì sera condotto da Nicola Porro su Rete 4. Con la complicità di un governo che si scanna sulla manovra e che ci porta in dote una pioggia di tasse, con gli sbarchi alle stelle (e con il leader del Carroccio che sul tema picchia durissimo) ecco che in sette giorni la Lega sale di 0,7 punti percentuali, arrivando al 31,5 per cento. Quello di Salvini, insomma, è primo partito per distacco.

Staccato di oltre 10 punti, in crescita dello 0,1%, ecco il Pd di Nicola Zingaretti, al 20,4 per cento. Terza forza il M5s, il cui calo è costante e continuo: -0,3%, oggi al 19,8 per cento. Il sondaggio dà conto del contro-sorpasso di Forza Italia ai danni di Fratelli d'Italia, rispettivamente al 7,8% e al 7,7 per cento. Sostanziale parità, ma la formazione guidata da Giorgia Meloni nella precedente rilevazione era data all'8% tondo tondo. Infine Italia Viva di Matteo Renzi, che in crescita dello 0,1% continua a vivacchiare, giusto per mutuare il nome della formazione, e viene data al 4,3 per cento.