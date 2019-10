Un altro ex ministro passa a Italia Viva. Maria Carmela Lanzetta, responsabile degli Affari regionali nel governo di Matteo Renzi, ha deciso di lasciare il Pd. A dare la buona notizia è stata la stessa interessata, che ha spiegato in una lunga lettera i motivi del suo passaggio. "Ringrazio il Pd - dice l'ex sindaco di Monasterace (RC) - per le occasioni amministrative e politiche che ho potuto intraprendere in prima persona. Ho vissuto tutti gli impegni politico-sociali con grande disponibilità, grata ancora per aver conosciuto da vicino tanti cittadini, le tante problematiche e le grandi potenzialità della nostra Calabria".

E ancora: "Diamo atto al presidente Oliverio di essersi molto impegnato in questi cinque anni per liberare la Calabria dall'ombra della rassegnazione che produce sfiducia, acutizzata anche dalle vicende del Pd calabrese con rischio di implosione. Su queste basi politiche, ma anche umane, ho scelto di aderire a Italia Viva, convinta che possa costituire la base di partenza per vivere la politica quotidiana con grande slancio e partecipazione".