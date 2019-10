Stasera Italia, Nicola Porro furibondo per la manovra: "Perché è un vero scempio, che viene rovinato"

Definire Nicola Porro critico nei confronti della manovra varata dal governo M5s-Pd sarebbe riduttivo. Lo confermano tutti gli ultimi interventi del giornalista. E Porro dice ancora la sua ospita a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. E usa parole pesantissime nei confronti della legge di bilancio varata dal governo giallorosso: "Quello che farà questo governo nei confronti di coloro che guadagnano di meno è uno scempio, ma uno scempio vero - premette -. E non lo vediamo ancora perché non è ancora pubblico il dato. Cosa faranno su quelli che si sono azzardati a fare la Flat Tax in termini di nuovo conto corrente che devono aprire, semplificazioni che sono state buttate nel cestino, presunzione che siano degli evasori... Giuseppe Conte dice che vorrebbe un'Italia più onesta in cui gli onesti non paghino per i disonesti? Io vorrei un'Italia in cui non vengano considerati disonesti il 90% degli italiani e dove non posso avere contanti e su secondo conto corrente", conclude Nicola Porro.

