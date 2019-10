I dem ora vogliono aggirare i sondaggi cambiando semplicemente nome. Basta dunque con il Pd. L'idea è stata avanzata da Dario Nardella: "Serve sostituire il nome Partito democratico con un semplice Democratici" ha riferito in un'intervista a Repubblica. Secondo il sindaco di Firenze si tratta del primo passo per sfidare Matteo Renzi e la sua Italia Viva. A fargli eco anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi che su Facebook ha parlato così: "La mia proposta, se si dovrà scegliere un nuovo nome, è: Partito socialdemocratico, o qualcosa di simile, come ad esempio, Partito dei socialisti e democratici".

La novità potrebbe giungere a ridosso del 12 novembre, quando saranno passati trent'anni dalla Svolta della Bolognina. Il momento in cui si pose fine all'esperienza del partito comunista del blocco occidentale e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra. Eppure per la sinistra non è una proposta nuova: già nel 1985 il deputato Guido Carandini propose Partito Democratico del Lavoro. Bocciato però da Giorgio Napolitano.