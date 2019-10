Matteo Renzi, colpo gobbo in Lazio: chi passa con Italia Viva. Fonti-Pd: "Nicola Zingaretti furibondo"

Altri due colpi nella campagna acquisti di Matteo Renzi. Due colpi che, riferisce Il Tempo, fanno montare la rabbia del segretario Pd, Nicola Zingaretti. Già, perché i due cambi di casacca avvengono nel feudo del segretario democratico, quel Lazio di cui è governatore. In quel Lazio dove ancora non si erano visti i giochetti dell'ex premier e fu rottamatore. I due cambi di casacca, già anticipati nei giorni scorsi dal quotidiano diretto da Franco Bechis, riguardano due consiglieri: Marietta Tidei (ex Pd) ed Enrico Cavallari, quest'ultimo con una intera carriera politica nel centrodestra. I due per ora faranno parte del gruppo Misto, ma il passaggio è in direzione di Italia Viva. E, come detto, il fatto che i tentacoli di Renzi ora si allunghino anche in Lazio avrebbe fatto perdere le staffe a Zingaretti. Fonti democratiche citate dal Tempo riferiscono di un segretario furibondo per questa novità, che è destinata a rimettere in discussione gli equilibri, oltre che al governo, anche in Regione.