Tagadà, Maria Teresa Bellucci attacca il deputato di Leu Erasmo Palazzotto: "Le fesserie tienitele per te"

I toni si accendono tra il deputato di Leu Erasmo Palazzotto e la meloniana Maria Teresa Bellucci, entrambi in studio da Tiziana Panella a Tagadà, su La7. Il tema della discussione riguarda le droghe. Palazzotto comincia con la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e prende posizione a favore della cannabis. Ma la deputata di Fratelli d'Italia lo travolge spiegandogli che se fosse stato nelle comunità si sarebbe reso conto che tutti i tossicodipendenti hanno cominciato proprio con le droghe leggere. A quel punto Palazzotto la aggredisce dicendo che si tratta di "fesserie". La Bellucci però non si lascia certo intimidire e rimanda al mittente le accuse: "Le fesserie tienitele per te".