Sondaggio Youtrend, la mazzata-Umbria ha distrutto i Cinque Stelle: soglia impensabile, ecco quanto perdono

L'Umbria non era un test nazionale, mica tanto. I sondaggi di Youtrend parlano chiaro: Lega e centrodestra accrescono i consensi, mentre frenano i partiti della maggioranza giallo-rossa, usciti dalle elezioni in Umbria a dir poco sconfitti. La Supermedia settimanale elaborata per Agi delinea un nettissimo distacco tra una coalizione e un'altra a favore del trio Salvini, Meloni e Berlusconi. I tre infatti sono più avanti degli avversari di ben 5 punti percentuali.

Nel dettaglio, la Lega è sugli scudi con il 32,8 per cento, con un aumento di 1,2 punti. Bene anche Fratelli d'Italia all'8,9 per cento (+1,1) e anche Forza Italia con il 6,8 (+0,2). Mentre non se la passano bene i partiti della maggioranza, con il Pd che perde 0,7 punti e scende al 18,9 per cento. Molto peggio però i Cinque Stelle che perdono un punto e mezzo, calando al 18,0%