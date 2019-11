La campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna è cominciata ufficiosamente giovedì sera a Parma, accanto alla candidata governatrice Lucia Borgonzoni. Ma l'appuntamento-clou, l'inizio dell'operazione spallata, è fissato per il 14 novembre al PalaDozza: capienza 7.000 persone, un pienone di leghisti (e non solo) potrebbe segnare già un primo indizio inquietante per il governatore uscente Stefano Bonaccini, per il Pd e pure per M5s e premier Giuseppe Conte. Perché chi vincerà le elezioni regionali del 26 gennaio prossimo, vincerà una partita nazionale.





Secondo il Corriere della Sera, Salvini ha già predisposto una campagna massiccia sul territorio: due blitz a settimana del leader e partecipazione attiva di 16 parlamentari della Lega eletti in regione, oltre ai 28 sindaci del Carroccio. "Flussi elettorali alla mano - spiega ancora il Corsera -, la Lega per vincere deve strappare un buon risultato nelle Province di Reggio Emilia, Bologna e Ravenna, che poi sono le uniche in cui il Pd ha resistito alle ultime Europee". Per vincere, insomma, occorrerà strappare all'astensione i voti dei delusi di Pd e M5s, che non sono pochi anche nella "ricca" Emilia.