Gian Marco Centinaio, la verità sulla crisi con i M5s: "Proposi a Di Maio alcune cose ma lui rifiutò"

In molti si sono chiesti il perché Matteo Salvini abbia deciso di chiudere con Luigi Di Maio e cedere le poltrone del governo a Pd e Cinque Stelle. Lo stesso leader della Lega aveva riferito di "essere stanco dei troppi no" ed etichettato la Tav "come la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Eppure a distanza di mesi è l'ex ministro Gian Marco Centinaio a svelare a Bruno Vespa la verità su quei frenetici giorni di agosto, quando tutta Italia assisteva a continui cambi di idea. "Quando scoppiarono le polemiche sul si vota o non si vota - racconta Centinaio - gli dissi (al capo politico dei Cinque Stelle) apertamente: nell'interesse del paese, se cambiate i ministri e rivediamo il contratto di governo, tu puoi fare il premier. Se accetti, lo dico ai miei, che non ho ancora sentito".

"E lui?" incalza Vespa in un dialogo trascritto nel suo nuovo libro, "Lui mi ha detto: 'ci dormo su e ti dico'" replica, sottolineando che la Lega e, più in particolare lui, "non fece pressioni". Quello che avvenne dopo è risaputo a tutti: "Loro scelsero un'altra strada, che non gli porterà fortuna". Il governo Pd e M5s è infatti destinato a fare la stessa fine di quello precedente, cambia solo la giustificazione: questa volta non sarà più la Tav, ma con ogni probabilità l'Ilva.