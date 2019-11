Luigi Di Maio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, risponde con un certo vittimismo ad una domanda ironica della conduttrice. "Matteo Renzi è invecchiato improvvisamente quando è arrivato Di Maio. Le imputano molto la gioventù?". E il capo politico del Movimento 5 stelle ribatte serioso: "No, mai in maniera manifesta. Non sento mai dire che sono troppo giovane. Sicuramente, negli ultimi 18 mesi da ministro mi hanno incolpato di tutti i problemi e i mali dell'Italia che quelli di 30 anni prima non avevano risolto". Poi, sulla crisi dell'Ilva: "L'avevamo risolta. Una mattina Arcelor Mittal si è svegliato e ha detto 'abbiamo sbagliato i conti'. Le cambiali però nessun imprenditore ha il favore che gliele paghi lo Stato".

