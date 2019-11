Silvio Berlusconi, lo sfogo ad Arcore: "Chi va con Matteo Renzi è folle e traditore"

A distanza di qualche ora dalla riunione-fiume che si è tenuta venerdì 8 novembre ad Arcore, dove si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia, filtrano nuove indiscrezioni relative al discorso fatto da Silvio Berlusconi al suo stato maggiore. Nel mirino del leader, Matteo Renzi e i suoi tentativi di scalata ostile al partito azzurro. "Chi sceglie di andare con Renzi non ragiona, perché va nella metà campo sbagliata e in una coalizione perdente... Ma soprattutto tradisce i nostri elettori e valori", ha tuonato Berlusconi. Dunque, il Cav avrebbe insistito sui sondaggi: "Gli ultimi danno Italia Viva tra il 3,5 e il 4%, massimo al 5 per cento. Dire addio a Forza Italia sarebbe una follia, perché significherebbe andare con lo schieramento destinato a perdere le prossime elezioni politiche", ha concluso il Cav.