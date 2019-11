Meloni, "Lo Stato torni ad essere proprietario delle reti strategiche"

Fratelli d’Italia torna alla carica sulle telecomunicazioni e la gestione delle infrastrutture: "Abbiamo presentato una mozione sul tema delle Tlc, in particolare sulle infrastrutture e sulle reti strategiche, che l'Italia ha venduto a causa delle privatizzazioni. C'è un'anomalia tutta italiana, per cui un soggetto privato è proprietario della rete e fornisce anche servizi sulla stessa rete. Questo comporta limiti per la sicurezza nazionale e per il libero mercato".

L'intenzione di FdI e di far tornare lo Stato al centro del progetto: "Noi pensiamo che le reti strategiche non possano essere in mano a privati e che lo Stato ne debba acquisire la proprietà", spiega Giorgia Meloni. "In sostanza, chiediamo una fusione tra Tim e Openfiber, per la sicurezza nazionale e anche per migliorare il servizio. Speriamo che la maggioranza del parlamento la approvi, perché sovranismo - ha concluso - significa anche difendere la sovranità delle infrastrutture strategiche".