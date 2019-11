Fuori dal coro, Matteo Salvini annuncia da Giordano: "Proprio oggi è passato dal M5s alla Lega". Altra slavina

Una slavina politica, in direzione Lega. L'ex vicepremier Matteo Salvini, leader del Carroccio, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro ha svelato le dinamiche carsiche che stanno portando "molti elettori o ex elettori dei 5Stelle" al cambio di casacca. "Stanno facendo vari ragionamenti sulla differenza tra il dire e il fare del loro partito", riflette Salvini in studio a Rete4. "Anzi proprio oggi un consigliere comunale di Terni è passato dai 5Stelle a noi", annuncia.





Non è una sorpresa, in realtà, perché le cronache politiche locali aggiornano quasi quotidianamente il travaso di amministratori dai 5 Stelle alla Lega, in attesa che il fenomeno si confermi anche nel voto delle elezioni politiche dopo quelle amministrative ed europee. Di pochi giorni fa è la notizia del passaggio di Fabio Fucci, ex sindaco grillino di Pomezia, alla Lega. Non è un caso, insomma.