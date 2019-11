Paolo Mieli, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, analizza il nuovo fenomeno delle sardine. E svela il loro futuro: "Nulla di nuovo", affonda, "dal 68 si sono sempre mossi movimenti analoghi. Ogni stagione ha il suo, sono destinate a sciogliersi immagino, visto che sono applaudite dai giornali", ironizza. Insomma, Mieli non pensa che il movimento delle sardine possa essere duraturo. Non solo. "E' pure anomalo il fatto che si protesti contro il capo dell'opposizione, di solito si manifesta contro chi governa. E' qualcosa che non ha eguali nel mondo. Di solito questi moti nasce all'opposizione. Questo può farci riflettere, è un esercizio di fantasia. Divertente...".