"Per il centrosinistra, con il M5S in campo, in Emilia-Romagna la strada si fa più in salita". I sondaggisti, dopo il plebiscito su Rousseau per la corsa in solitaria, su questo punto sono tutti d'accordo, scrive il Corriere della sera in edicola sabato 23 novembre. Ma è però interessante rilevare i distinguo tra gli analisti su quali ripercussioni potranno avere le «sardine» (a favore del centrosinistra oppure, per reazione, pro Salvini) e la legge elettorale regionale, che potrebbe favorire Stefano Bonaccini (Pd), perché prevede un voto diretto per il candidato presidente con possibilità di voto disgiunto, che, di nuovo, può avvantaggiare il candidato più noto.

Per approfondire leggi anche: Lucia Borgonzoni, la rivoluzione fiscale

L'ultimo sondaggio sull'Emilia è stato realizzato da Ixé per Cartabianca ( Rai Tre ), ma prima della votazione su Rousseau. La fiducia in Bonaccini è molto alta (68) rispetto a Borgonzoni (45). Il dem, sul voto ai singoli candidati, sarebbe avanti 40% contro 29,2% (scenario con il M5S), quota che si alzerebbe a 41,2% contro 29,4% (senza M5S).