Sardine, Annagrazia Calabria ad Agorà decreta già la loro fine: "Stessa sorte dei Cinque Stelle"

Le sardine ricordano solo vagamente i girotondi, quel movimento del 2002 che con l'attuale condivide solo le piazze. Per Annagrazia Calabria infatti gli anti-Salvini assomigliano più ai Cinque Stelle. "Le sardine faranno la fine dei 5 stelle che poi hanno tradito i loro ideali - spiega ad Agorà la deputata azzurra -. I girotondi andavano in piazza contro il governo, le sardine è l'unico movimento di piazza che protesta contro l'opposizione". Come darle torto, del resto anche i pentastellati ne hanno fatti di progressi: "partiti con il Vaffa sono arrivati al Bella Ciao". Sarà mica un caso che il Movimento abbia dimezzato i suoi voti.

