Clemente Mastella, situazione disperata in Campania: come proverà a salvare Berlusconi e Forza Italia

Sarà Clemente Mastella a salvare Silvio Berlusconi? Il sindaco di Benevento e ultimo dei democristiani ha proposto le primarie del centrodestra per risolvere il rebus della candidatura a governatore per le prossime regionali del 2020 che stanno spaccando Forza Italia. In base agli accordi con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, infatti, il candidato sarà espressione del partito azzurro ma questo, anziché rasserenare gli animi, li ha accesi a livello pericolosissimo. Da una parte, infatti, il Cav spinge per Stefano Caldoro. Dall'altro, è forte la spinta dei forzisti campani per Mara Carfagna, come risposta all'egemonia salviniana. Secondo il Messaggero, qualcuno crede nella grossa sorpresa: "Caldoro è entrato papa in conclave e ne uscirà cardinale".





Mastella, che più che alla tenuta di Forza Italia pensa al risultato finale, chiede un'ultima mediazione possibile, quella degli elettori chiamati a indicare il candidato con le primarie, appunto. Difficile, per ora, che Berlusconi accetti. Ma senza un'intesa pacifica, il sospetto è che Salvini e Meloni possano forzare la mano e tornare sui loro passi per indicare un candidato extra-Forza Italia. Danno e beffa.