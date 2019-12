Sondaggio YouTrend per Agi, centrodestra sotto il 50% per la prima volta da mesi: pesa il calo della Lega

Un campanello d'allarme per il centrodestra unito. Campanello d'allarme certo relativo, ma pur tale rimane. Si parla dell'ultimo sondaggio YouTrend per Agi, secondo cui il centrodestra unito scende per la prima volta da tempo a questa parte sotto alla soglia psicologica del 50 per cento. Un risultato sul quale pesa il calo della Lega di Matteo Salvini, che perde 1,4 punti percentuali rispetto a due settimane fa, pur restando primo partito per distacco. Il Carroccio oggi viene quotato al 31,2%, seguito dal Pd al 18,7% (in calo di 0,3 punti percentuali) e dal M5s, dato al 16,3% e in crescita dello 0,2 per cento.

Il calo della Lega viene parzialmente compensato dall'ennesimo balzo in avanti dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che secondo YouTrend-Agi raggiungono il 10,6%, in crescita dallo 0,4 per cento. Con il contributo di Forza Italia, complessivamente, il centrodestra oggi si assesta al 49,3 per cento, in calo di 1,2 punti percentuali. La maggioranza di governo giallorossa, al contrario, si attesta al 42,7% con una crescita di 0,1 punti percentuali. Tra gli altri partiti, Italia Viva viene data al 4,8%, in calo di due decimi di punto.