Pier Ferdinando Casini, rischio gravissimo: "Sveglia o perdiamo la Libia". Un messaggio per Di Maio

"Rischiamo di perdere la Libia". È allarmato, Pier Ferdinando Casini, e la sua intervista al Messaggero è riassumibile in una frase: Di Maio, sveglia. La situazione critica in Nord Africa, in realtà, non riguarda solo l'Italia, anche se gli interessi della Farnesina sono di primaria (quanto sottovalutata dal governo) importanza. "Spero che i ministri degli esteri europei il 7 gennaio vadano in Libia con le idee chiare e non si limitino a una litania di buone intenzioni - ammonisce il senatore del Gruppo Misto, eletto nel 2018 col Pd -. Siamo già fuori tempo massimo. L'Europa e l'Italia si sveglino o la Libia è perduta". "Devono avere un piano chiaro - continua Casini -, altrimenti è meglio che restino a casa. Mi auguro però che questa missione sia il segno della volontà unitaria europea di immettere nell'Africa del Nord mezzi finanziari ingenti, allora sì che avrebbe un senso".





Qualche settimana fa Casini è volato in Venezuela, da vero ministro degli Esteri ombra, e ha risolto con successo lo spinoso caso di due esponenti dell'opposizione al regime di Maduro bloccati da tempo nell'ambasciata italiana. Anche sulla Libia, il vecchio democristiano parla da titolare della Farnesina in pectore: "Una escalation militare a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane può avere conseguenze devastanti sul controllo di fenomeni come l'immigrazione clandestina e le potenziali schegge terroristiche che possono partire, come già in passato, dall'Africa del Nord verso l'Europa". In Italia, accusa Casini, "non ci rendiamo conto che è in corso un gigantesco riassetto geopolitico, mentre continuiamo a correre dietro a parole d'ordine ormai prive di senso come quelle del sovranismo nazionale. Nel Mediterraneo si sono verificati due fattori importantissimi: uno è il ritiro americano dovuto alla filosofia dell'America first di Trump, ma cominciato con la presidenza Obama, per cui ci sentiamo improvvisamente soli".