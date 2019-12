Elisabetta Gardini, la profezia a Coffee Break sul voto in Emilia Romagna: "Vincerà Lucia Borgonzoni"

Elisabetta Gardini, ospite a Coffee Break, su La7, parla delle elezioni regionali in Emilia Romagna e fa una profezia: "In Emilia vincerà Lucia Borgonzoni, ", la candidata della Lega. La Gardini, di Fratelli d'Italia, spiega anche che "da donna mi trovo indignata nel vedere come la Borgonzoni viene attaccata in modo becero e anche sessista. Abbiamo visto tanti attacchi e nessuno ha mai fatto nulla".

La Gardini si è anche scontrata con Daniela Preziosi: "Non si parla mai di sessismo quando si tratta della Borgonzoni o di Giorgia Meloni". Allora, la giornalista del Manifesto ha fatto marcia indietro: "Le allusioni e gli attacchi sessisti facciamo che non esistono né per la Borgonzoni né per la Boldrini".